На Николаевщине мужчина сбил и спрятал пешехода, который потом умер

В Николаевской области водитель сбил мужчину и хотел скрыть преступление.

Сбитый мужчина умер

Сбитый мужчина умер / © iStock

В Николаевской области водитель автомобиля «ВАЗ 21101» наехал на 62-летнего пешехода, после чего поместил пострадавшего в автомобиль и завез в дом, где последний временно проживал, пытаясь таким образом скрыть преступление.

О случившемся сообщили в полиции региона.

«Водитель автомобиля „ВАЗ“ совершил наезд на 62-летнего мужчину, чтобы скрыть факт ДТП, отвез потерпевшего к месту его временного проживания, где оставил без оказания медицинской помощи. На следующий день от полученных телесных повреждений пострадавший скончался», — говорится в сообщении.

Впоследствии в отделение полиции поступило сообщение от жителя Арбузинского общества о том, что в соседском доме обнаружено тело мужчины.

По предварительному заключению, смерть мужчины наступила от полученных телесных повреждений в результате ДТП.

За совершенное водителю грозит до восьми лет заключения.

Напомним, на Прикарпатье водитель сбил двух человек — они умерли от полученных травм.

