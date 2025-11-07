- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 225
- Время на прочтение
- 1 мин
На Николаевщине мужчина сбил и спрятал пешехода, который потом умер
В Николаевской области водитель сбил мужчину и хотел скрыть преступление.
В Николаевской области водитель автомобиля «ВАЗ 21101» наехал на 62-летнего пешехода, после чего поместил пострадавшего в автомобиль и завез в дом, где последний временно проживал, пытаясь таким образом скрыть преступление.
О случившемся сообщили в полиции региона.
«Водитель автомобиля „ВАЗ“ совершил наезд на 62-летнего мужчину, чтобы скрыть факт ДТП, отвез потерпевшего к месту его временного проживания, где оставил без оказания медицинской помощи. На следующий день от полученных телесных повреждений пострадавший скончался», — говорится в сообщении.
Впоследствии в отделение полиции поступило сообщение от жителя Арбузинского общества о том, что в соседском доме обнаружено тело мужчины.
По предварительному заключению, смерть мужчины наступила от полученных телесных повреждений в результате ДТП.
За совершенное водителю грозит до восьми лет заключения.
