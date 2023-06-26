На Николаевщине мужчина утром проснулся рядом с телом сожительницы: жуткие подробности дела

В Николаевской области 38-летний мужчина избил свою сожительницу, а утром обнаружил ее мертвой. О совершенном он сообщил в полицию сам.

Подробности жуткого случая сообщили в полиции региона.

"Между потерпевшей и ее сожителем во время совместного употребления алкоголя по месту их обитания возникла ссора. Во время выяснения отношений мужчина нанес женщине телесные повреждения головы и туловища. После чего злоумышленник лег отдыхать, а утром обнаружил сожительницу мертвой. Тело отправили на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления окончательной причины смерти", — сообщили правоохранители.

Следователи объявили задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Напомним, в Волынской области 56-летний житель села Александрия совершил жестокое двойное убийство.

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