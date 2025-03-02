На Николаевщине нашли тела мальчиков, пропавших у реки: фото

Для поисков использовали лодку, подводный робот Fifish и дрон.

В Первомайске полиция, военные и местные жители почти сутки искали двух пропавших мальчиков — двоюродных братьев в возрасте 6 и 10 лет.

Как сообщили в полиции Николаевской области, тела обоих мальчиков обнаружили в реке Синюха.

10-летний Евгений Ванюхин и 6-летний Василий Войтко пропали вчера, 1 марта.

Фото: Facebook/Полиция Николаевской области

Фото: Facebook/Полиция Николаевской области

К поискам привлекали спасателей, полицию, медиков, использовали лодку, подводный робот Fifish и дрон.

Фото: ГСЧС

Тело старшего брата нашли водолазы в реке Синюха в воскресенье, 2 марта, около 12 часов.

Еще через два часа спасатели обнаружили тело второго мальчика. Поиски завершены.

Напомним, в селе Решетиловка Полтавской полицейские обнаружили 2-летнюю девочку, об исчезновении которой сообщили 22 февраля. Ребенок был в одном из помещений домовладения по месту жительства. На теле девочки обнаружены признаки насильственной смерти.

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