На Николаевщине подорвались четыре человека: один из них погиб (фото)

В Николаевской области, в деоккупированной Снигиревской громаде четыре человека подорвались на мине.

Об этом сообщил глава Снигиревской городской военной администрации Иван Кухта.

"Возле села Евгенивка на мине подорвались четыре человека. Благодаря неравнодушию и сплоченности наших людей, больница уже получила более чем необходимое количество донорской крови для пострадавших за очень короткий промежуток времени. Спасибо за спасенную жизнь", — отметил он.

Позже в ГСЧС Николаева уточнили, что один из них погиб.

По словам спасателей, двое пострадавших добрались до медицинского учреждения самостоятельно, одного доставили каретой скорой помощи в больницу.

Тело погибшего мужчины пиротехники ГСЧС вынесли на безопасный участок и передали медикам.

"Сейчас саперы проводят обследование территории. Работы осложняются тем, что событие произошло на загроможденном высокой травой поле, что существенно усложняет видимость для специалистов ГСЧС. Обстоятельства происшествия устанавливаются", – говорится в сообщении.