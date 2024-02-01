На Николаевщине подорвались четыре человека: один из них погиб (фото)

На открытой территории подорвались четверо мужчин. Обстоятельства происшествия устанавливаются
В Николаевской области, в деоккупированной Снигиревской громаде четыре человека подорвались на мине.
Об этом сообщил глава Снигиревской городской военной администрации Иван Кухта.
"Возле села Евгенивка на мине подорвались четыре человека. Благодаря неравнодушию и сплоченности наших людей, больница уже получила более чем необходимое количество донорской крови для пострадавших за очень короткий промежуток времени. Спасибо за спасенную жизнь", — отметил он.
Позже в ГСЧС Николаева уточнили, что один из них погиб.
По словам спасателей, двое пострадавших добрались до медицинского учреждения самостоятельно, одного доставили каретой скорой помощи в больницу.
Тело погибшего мужчины пиротехники ГСЧС вынесли на безопасный участок и передали медикам.
"Сейчас саперы проводят обследование территории. Работы осложняются тем, что событие произошло на загроможденном высокой травой поле, что существенно усложняет видимость для специалистов ГСЧС. Обстоятельства происшествия устанавливаются", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Херсонской области рыбак подорвался на вражеской мине, ему ампутировало концовку.
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