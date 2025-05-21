На Николаевщине погиб трехлетний ребенок в результате взрыва гранаты во дворе дома

Граната / © Википедия

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В селе Комиссаровка в Николаевской области произошла трагедия — во дворе частного дома взорвалась граната. В результате инцидента погиб трехлетний мальчик, а женщина получила тяжелые телесные повреждения.

О случившемся стало известно вечером 20 мая, когда на линию 102 поступило сообщение о взрыве. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Николаевской области.

На место оперативно прибыли экстренные службы, следственно-оперативная группа и взрывотехника.

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Полицейские выяснили, что взрыв произошел прямо на территории двора частного подворья. К сожалению, ребенок умер на месте, а женщина была госпитализирована с многочисленными ранениями.

Сейчас на месте работают взрывотехники, криминалисты и оперативники, собирающие доказательства и опрашивающие свидетелей.

Правоохранители ведут следствие по установлению точных причин и обстоятельств взрыва.

Напомним, в Николаеве мужчина совершил самоубийство — взорвал себя гранатой.

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