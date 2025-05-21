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- Украина
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На Николаевщине погиб трехлетний ребенок в результате взрыва гранаты во дворе дома
Взрыв произошел прямо на территории двора частного дома: ребенок умер на месте, а женщина госпитализирована с многочисленными ранениями.
В селе Комиссаровка в Николаевской области произошла трагедия — во дворе частного дома взорвалась граната. В результате инцидента погиб трехлетний мальчик, а женщина получила тяжелые телесные повреждения.
О случившемся стало известно вечером 20 мая, когда на линию 102 поступило сообщение о взрыве. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Николаевской области.
На место оперативно прибыли экстренные службы, следственно-оперативная группа и взрывотехника.
Полицейские выяснили, что взрыв произошел прямо на территории двора частного подворья. К сожалению, ребенок умер на месте, а женщина была госпитализирована с многочисленными ранениями.
Сейчас на месте работают взрывотехники, криминалисты и оперативники, собирающие доказательства и опрашивающие свидетелей.
Правоохранители ведут следствие по установлению точных причин и обстоятельств взрыва.
Напомним, в Николаеве мужчина совершил самоубийство — взорвал себя гранатой.