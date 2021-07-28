На Николаевщине полицейское авто смяло легковушку, есть пострадавший

Уже назначено служебное расследование.
В среду, 28 июля, около 9:40 в городе Первомайск произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием служебного автомобиля полиции.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.
"Произошло столкновение автомобиля Renault под управлением 41-летнего мужчины и служебного авто Mitsubishi Outlander, за рулем которого находился 26-летний полицейский группы реагирования патрульной полиции Первомайского районного отдела полиции ГУНП в Николаевской области", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате ДТП телесные повреждения получил водитель Renault, который был доставлен в больницу.
Сейчас назначено служебное расследование обстоятельств ДТП. На месте работают следователи ГБР, которые будут принимать решение о внесении указанного факта в Единый реестр досудебных расследований.
Напомним:
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