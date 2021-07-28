На Николаевщине полицейское авто смяло легковушку, есть пострадавший

На Николаевщине полицейское авто смяло легковушку, есть пострадавший

Уже назначено служебное расследование.

В среду, 28 июля, около 9:40 в городе Первомайск произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием служебного автомобиля полиции.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

"Произошло столкновение автомобиля Renault под управлением 41-летнего мужчины и служебного авто Mitsubishi Outlander, за рулем которого находился 26-летний полицейский группы реагирования патрульной полиции Первомайского районного отдела полиции ГУНП в Николаевской области", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате ДТП телесные повреждения получил водитель Renault, который был доставлен в больницу.

Сейчас назначено служебное расследование обстоятельств ДТП. На месте работают следователи ГБР, которые будут принимать решение о внесении указанного факта в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним:

В Черновцах на улице Южно-Кольцевой работники службы охраны полиции попали в ДТП , от столкновения их машина перевернулась на крышу. Вследствие аварии двое полицейских получили травмы.

, от столкновения их машина перевернулась на крышу. Вследствие аварии двое полицейских получили травмы. А во Львове в ДТП попал мотопатруль.

Новости Украины: как вытаскивали из автобуса тело погибшего в ДТП в Одесской области

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку