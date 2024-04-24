На Николаевщине пошел "грязный" дождь — синоптики назвали причину

Жители Николаевской области утром 24 апреля могли наблюдать "грязный" дождь. Циклон на Средиземном море 23 апреля вынес на Балканский полуостров пыль и песок из Сахары. Ливневые дожди "смыли" большую его часть на территорию Греции и Болгарии. Поскольку у высотных воздушных потоков западный перенос, циклон из Европы дошел и до территории Украины.

Об этом сообщил Николаевский областной центр по гидрометеорологии.

"Дождь и ветер южной четверти способствуют аккумулированию пыли и осаждению ее с осадками. Предварительные выводы по качеству атмосферного воздуха в г. Николаев: превышения предельно допустимых концентраций взвешенных веществ (пыли) не зафиксировано", — сообщили в центре гидрометеорологии.

Напомним, в Украину идет долгожданное потепление: когда температура повысится до +20°.

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