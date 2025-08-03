На Николаевщине произошла драка между сотрудниками ТЦК и гражданскими: что говорят в полиции

Сотрудники ТЦК

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В поселке Бужское Вознесенского района Николаевской области в воскресенье, 3 августа, около 10:00 неизвестные совершили нападение на военнослужащих ТЦК и СП, которые совместно с сотрудником полиции осуществляли мероприятия по оповещению граждан о мобилизации.

Об этом сообщает полиция Николаевской области.

По предварительной информации, на одной из улиц поселка военнослужащие подошли к местному жителю с целью проверки документов. Мужчина же начал бежать и забежал в местный магазин. Позже он вышел и возник конфликт с военнослужащими, к которому присоединились еще двое местных жителей. В результате мужчины палками нанесли телесные повреждения одному из военных ТЦК и повредили автомобиль.

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«В целях самозащиты военнослужащий произвел выстрел из устройства для отстрела патронов несмертельного действия (травматического пистолета) и травмировал одного из нападавших в ногу. По указанному факту дознаватели Вознесенского райуправления полиции возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины „Умышленное легкое телесное повреждение“, — говорится в сообщении полиции.

Также по факту нанесения телесных повреждений военнослужащему следователи полиции начали уголовное производство по признакам по ч. 2 ст. 350 Уголовного кодекса Украины «Угроза или насилие в отношении должностного лица или гражданина, исполняющего общественный долг». Санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

В настоящее время идет проверка и первоочередные следственные действия.

Ранее сообщалось о том, что гражданские с битами и трубами напали на сотрудников ТЦК в Николаевской области.

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