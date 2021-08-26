На Николаевщине разыскивают осужденного за убийство, сбежавшего из психиатрической больницы

В полиции показали фото беглеца и попросили о помощи в розыске.
В Николаевской области осужденный за умышленное убийство мужчина сбежал из психиатрической больницы.
Об этом в четверг, 26 августа, сообщает пресс-служба полиции области.
"Евгений Юрьевич Грек, 1987 года рождения, 25 августа самовольно покинул специализированное лечебное учреждение в поселке Сапетня. Его туда поместил суд, применив к нему принудительные меры медицинского характера", — говорится в сообщении.
Приметы: рост 184 см, худощавого телосложения, волосы темные короткие с залысинами, глаза темные, губы тонкие.
Был одет в шорты и футболку бежевого цвета с полосками черного цвета и кроссовки. Может носить медицинскую маску.
По факту побега было начато уголовное производство по соответствующей статье Уголовного кодекса Украины.
Правоохранители обращаются к гражданам и просят всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, сообщать ее полиции.
Напомним:
- В Киевской области правоохранители разыскивают 30-летнего мужчину, который также сбежал из учреждения принудительного лечения.
- Также в Киеве на улице Дегтяревской правоохранители поймали и задержали мужчину, который бежал из зала суда в Харькове просто после объявления о мере пресечения.