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На Николаевщине разыскивают осужденного за убийство, сбежавшего из психиатрической больницы

На Николаевщине разыскивают осужденного за убийство, сбежавшего из психиатрической больницы

УНИАН

В полиции показали фото беглеца и попросили о помощи в розыске.

В Николаевской области осужденный за умышленное убийство мужчина сбежал из психиатрической больницы.

Об этом в четверг, 26 августа, сообщает пресс-служба полиции области.

"Евгений Юрьевич Грек, 1987 года рождения, 25 августа самовольно покинул специализированное лечебное учреждение в поселке Сапетня. Его туда поместил суд, применив к нему принудительные меры медицинского характера", — говорится в сообщении.

Фото: mk.npu.gov.ua / ©
Фото: mk.npu.gov.ua

Приметы: рост 184 см, худощавого телосложения, волосы темные короткие с залысинами, глаза темные, губы тонкие.

Был одет в шорты и футболку бежевого цвета с полосками черного цвета и кроссовки. Может носить медицинскую маску.

По факту побега было начато уголовное производство по соответствующей статье Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители обращаются к гражданам и просят всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, сообщать ее полиции.

Напомним:

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