На Николаевщине россияне атаковали детсад и школу: какие последствия
Из-за артиллерийского удара по Куцурубской громаде зафиксированы повреждения и были обесточены потребители.
Российские войска 27 октября обстреляли Николаевскую область, из-за чего в селе Дмитровка были повреждены детсад, школа, частный дом и линия электросетей.
Об этом сообщила Николаевская областная государственная администрация.
Российские оккупанты в течение 27 октября враг восемь раз атаковали FPV-дронами Очаковскую и Галициновскую громады Николаевской области. Кроме того, захватчики нанесли артиллерийский удар по Куцурубской громаде.
Из-за вражеского обстрела в Дмитровке были повреждены детсад, школа, частный дом и линия электросетей. Произошло отключение света, но по состоянию на сейчас все потребители уже запитаны.
Обошлось без пострадавших.
Напомним, 22 октября российские войска попали тремя «Шахедами» по детсаду в Харькове. Во вражеской атаке погиб 40-летний мужчина и пострадали 10 человек. Среди пострадавших были и пятилетняя девочка.