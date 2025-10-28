ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
234
Время на прочтение
1 мин

На Николаевщине россияне атаковали детсад и школу: какие последствия

Из-за артиллерийского удара по Куцурубской громаде зафиксированы повреждения и были обесточены потребители.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Российская артиллерия

Российская артиллерия / © pikabu.ru

Дополнено новыми материалами

Российские войска 27 октября обстреляли Николаевскую область, из-за чего в селе Дмитровка были повреждены детсад, школа, частный дом и линия электросетей.

Об этом сообщила Николаевская областная государственная администрация.

Российские оккупанты в течение 27 октября враг восемь раз атаковали FPV-дронами Очаковскую и Галициновскую громады Николаевской области. Кроме того, захватчики нанесли артиллерийский удар по Куцурубской громаде.

Из-за вражеского обстрела в Дмитровке были повреждены детсад, школа, частный дом и линия электросетей. Произошло отключение света, но по состоянию на сейчас все потребители уже запитаны.

Обошлось без пострадавших.

Напомним, 22 октября российские войска попали тремя «Шахедами» по детсаду в Харькове. Во вражеской атаке погиб 40-летний мужчина и пострадали 10 человек. Среди пострадавших были и пятилетняя девочка.

Дата публикации
Количество просмотров
234
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie