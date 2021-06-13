На Николаевщине сломался аттракцион: "маятник" с людьми бил по ограждению

Через несколько секунд после запуска экстремального развлечения автоматика дала сбой.

В городе Вознесенск Николаевской области на одном из аттракционов произошел инцидент, в ходе которого пострадали несколько человек. На месте происшествия побывали представители администрации города и полиция с целью выяснения всех обстоятельств.

Об этом накануне сообщил Вознесенский вестник.

"Через несколько секунд после запуска экстремального развлечения автоматика дала сбой. Как сообщают свидетели, из-за неосмотрительности оператора оборудования. Сначала начали открываться крепления безопасности, а затем поднялась ограда по которой начал бить" маятник "с людьми. В ходе столкновения пострадали несколько человек, один человек забрала скорая, еще несколько с легкими телесными повреждениями дождались приезда правоохранителей ", — говорится в сообщении.

После поломки оборудования оператор и кассир исчезли в неизвестном направлении. Местные жители самостоятельно начали освобождать тех, кто находился в креслах аттракциона.

В панике еще один человек, чтобы остановить двигатели, разбила окно кабины кассира, из-за чего получила травму руки. Ее также госпитализировали.

На месте происшествия побывали представители администрации города и полиция с целью выяснения всех обстоятельств. Уже известно, что все официальные договоры и документы о предоставлении услуг есть.

Ранее в центре Винницы в центральном парке горел детский аттракцион. Занялось поздно вечером 2 июня, к счастью, обошлось без жертв.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку