На Николаевщине трагически погиб 3-летний мальчик, пока его отец выпивал

Маленький ребенок умер в результате отравления угарным газом. Теперь отец будет отвечать перед законом.

Мужчина задержан

В селе Мигиевской громады 33-летний отец оставил ребенка без присмотра в доме, а сам в это время употреблял алкоголь во дворе.

Об этом сообщает полиция Николаевской области.

В Первомайский райотдел полиции поступило сообщение от медиков о том, что в одном из жилых домов они констатировали смерть трехлетнего мальчика.

«При осмотре дома в одной из комнат правоохранители обнаружили тело ребенка, обгоревшую стену и истлевший матрас дивана. Судебно-медицинский эксперт при осмотре тела не обнаружил внешние признаки насильственной смерти», — говорится в сообщении.

Следователи установили, что мужчина оставил трехлетнего сына самого в доме, а сам на территории домовладения употреблял спиртные напитки. О событии медикам сообщили бабушка и дедушка погибшего мальчика.

По предварительным выводам, ребенок умер в результате отравления угарным газом.

Следователи сообщили мужчине о подозрении. Ему грозит до восьми лет заключения.

