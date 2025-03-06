На Николаевщине в доме заживо сгорели супруги

Причину пожара еще предстоит выяснить.
В жилом доме в с. Веселый Подол Вознесенского района Николаевской области погибли пожилые супруги.
Об этом сообщает ГСЧС Николаевской области.
Накануне спасателям поступило сообщение о пожаре.
"Прибыв к месту и осуществив оперативную разведку, в одной из комнат огнеборцы обнаружили тела погибших: мужчины 1941 г.р. и женщины 1942 г.р. Пожар площадью 20 кв. метров ликвидирован, его причина устанавливается", — говорится в сообщении.
Напомним, в Винницкой области мужчина поджег дом с людьми. Больше об этом читайте в новости.
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