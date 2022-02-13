На Николаевщине в страшной аварии погибли пять человек, среди которых — ребенок (видео)

Удар был такой силы, что легковушка превратилась в груду металлолома.
На автодороге М-05 "Киев – Одесса" неподалеку с. Куриные Лозы Николаевской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Toyota и MAN. В результате столкновения в жутком ДТП погибли пять человек, в том числе ребенок 7-8 лет.
Об этом сообщает ГУНП в Николаевской области.
По информации полиции, авария произошла около 19:45. По предварительным данным, в результате столкновения водитель легковушки и четверо его пассажиров, в том числе ребенок около 7-8 лет, погибли на месте. Водитель грузовика не пострадал. Как видно из опубликованных фото, удар был такой силы, что легковушка превратилась в кучу металлолома.
Как отмечает ГСЧС Украины, ДТП вызвал водитель внедорожника, допустивший столкновение с грузовым автомобилем. Добавляют, что от ГСЧС для деблокации привлекали 10 человек и 2 единицы техники.
"По указанному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УКУ "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких человек". Санкция статьи предусматривает до 10 лет заключения", – сообщили в полиции.
Читайте также:
- Компенсирует стоимость обучения и стипендию: в Украине бывшая студентка вернет университету 225 тыс. грн.
- Обматерила публично: на Закарпатье мужчина отсудил у односельчанки 4 тыс. грн за публичную брань
- В Черкасской области мужчина подал в суд на любимую за пощечину и оскорбления: как наказали женщину