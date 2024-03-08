На Николаевщине в винте ветряной мельницы застряли обломки российского беспилотника (фото)

В Николаевской области взрывотехники полиции во время высотного разминирования обезвредили боевую часть "Shahed". Обломки беспилотника застряли в винте ветряной мельницы.

Об этом сообщили в полиции региона.

По данным правоохранителей, детонация боевой части беспилотника не произошла, а осталась внутри электрогенерирующей подстанции.

Фото: ГУ Нацполиции в Николаевской области

"Обломки и боевую часть российского БПЛА полицейские демонтировали с высоты 55 метров, что эквивалентно 18-этажному дому", — говорится в сообщении.

"Кроме высоты, сложность состояла в том, что когда "Shahed" попал в винт ветряной мельницы, он рассыпался на части по всей плоскости, и металлодетектор почти всюду срабатывал. Мы проделали отверстия и с помощью спецоборудования после тщательного осмотра вытащили опасную часть беспилотника, чтобы не повредить ее. Уже спустившись на землю, уничтожили путем контролируемого подрыва", — сказал замглавы взрывотехнической службы полиции Николаевщины Николай Церуш.

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