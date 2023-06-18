На Николаевщине в воде обнаружили холеровидный вибрион: чем опасен

Бактерия может вызвать острые кишечные инфекции.
На территории Николаевской области, подвергшейся подтоплению после подрыва россиянами Каховской ГЭС, в водоемах обнаружили холероподобный вибрион. Он может вызвать острые кишечные инфекции.
Об этом говорится в сообщении Николаевского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины:
"По состоянию на 18 июня 2023 года, по результатам проведенных исследований, холерный вибрион в воде не выделен, однако выделен холеровидный вибрион (являющийся маркером возможного наличия холерного вибриона) в следующих местах:
- р. Ингулец – г. Снигиревка;
- Бужский лиман – пляж "Чайка", рекреационная зона "Намыв" в г. Николаеве;
- р. Ингул – г. Николаев
- Днепро-Бугский лиман".
Кроме того, по микробиологическим показателям – лактозоположительная кишечная палочка (при допустимом уровне 5 000 ед.) составляет:
- р. Ингулец – 240 000 000
- Днепро-Бугский лиман – 6 200-13 000;
На санитарно-химические показатели в р. Ингулец не соответствовал нормативам растворенный кислород, сухой остаток, хлориды, железо и биологическое потребление кислорода, в Днепро-Бугском лимане отмечается превышение предельно допустимых концентраций по аммиаку. Нефтепродукты и пестициды в отобранных для исследования пробах отсутствуют.
В целях недопущения возникновения острых кишечных инфекций, ГУ "Николаевский ОЦКПХ МЗ" рекомендует:
- не употреблять воду в питьевых целях
- не купаться в открытых водоемах
- не употреблять речную рыбу (в т.ч. вяленую, слобосоленую, копченую)
- соблюдать правила личной гигиены
- обрабатывать руки антисептическими средствами
При возникновении симптомов острой кишечной болезни (понос, боль в животе, повышение температуры) срочно обращайтесь за медицинской помощью к семейному врачу.
Напомним, что после подрыва оккупантами Каховской ГЭС по состоянию на утро 18 июня на юге Украины 41 населенный пункт остается подтопленным. Так, в Днепре в створе поста "Херсон" наблюдается снижение уровня воды. Зафиксированный уровень – 0,7 м. В Херсонской области подтоплено шесть населенных пунктов, на временно оккупированной территории – 17.
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