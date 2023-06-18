На Николаевщине в воде обнаружили холеровидный вибрион: чем опасен

На территории Николаевской области, подвергшейся подтоплению после подрыва россиянами Каховской ГЭС, в водоемах обнаружили холероподобный вибрион. Он может вызвать острые кишечные инфекции.

Об этом говорится в сообщении Николаевского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины:

"По состоянию на 18 июня 2023 года, по результатам проведенных исследований, холерный вибрион в воде не выделен, однако выделен холеровидный вибрион (являющийся маркером возможного наличия холерного вибриона) в следующих местах:

р. Ингулец – г. Снигиревка;

Бужский лиман – пляж "Чайка", рекреационная зона "Намыв" в г. Николаеве;

р. Ингул – г. Николаев

Днепро-Бугский лиман".

Кроме того, по микробиологическим показателям – лактозоположительная кишечная палочка (при допустимом уровне 5 000 ед.) составляет:

р. Ингулец – 240 000 000

Днепро-Бугский лиман – 6 200-13 000;

На санитарно-химические показатели в р. Ингулец не соответствовал нормативам растворенный кислород, сухой остаток, хлориды, железо и биологическое потребление кислорода, в Днепро-Бугском лимане отмечается превышение предельно допустимых концентраций по аммиаку. Нефтепродукты и пестициды в отобранных для исследования пробах отсутствуют.

В целях недопущения возникновения острых кишечных инфекций, ГУ "Николаевский ОЦКПХ МЗ" рекомендует:

не употреблять воду в питьевых целях

в питьевых целях не купаться в открытых водоемах

в открытых водоемах не употреблять речную рыбу (в т.ч. вяленую, слобосоленую, копченую)

(в т.ч. вяленую, слобосоленую, копченую) соблюдать правила личной гигиены

обрабатывать руки антисептическими средствами

При возникновении симптомов острой кишечной болезни (понос, боль в животе, повышение температуры) срочно обращайтесь за медицинской помощью к семейному врачу.

Напомним, что после подрыва оккупантами Каховской ГЭС по состоянию на утро 18 июня на юге Украины 41 населенный пункт остается подтопленным. Так, в Днепре в створе поста "Херсон" наблюдается снижение уровня воды. Зафиксированный уровень – 0,7 м. В Херсонской области подтоплено шесть населенных пунктов, на временно оккупированной территории – 17.

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