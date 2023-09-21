На Николаевщине военный обвиняет сержанта в избиении битой: детали скандала

Мужчина утверждает, что в военной части Николаевской области сержант избил трех бойцов, в том числе его самого.

Военнослужащий Константин Довгий утверждает, что в одной из частей Николаевской области во время построения сержант избил битой трех военных, в том числе и самого Константина.

Об этом военный рассказал "Суспільному".

Константин Довгий служит в ВСУ с сентября 2022 года. Мужчина рассказывает, что не попал на фронт, потому что получил травму ноги во время учебы на наводчика САУ.

После реабилитации в Одессе он продлил службу в резервной роте одной из бригад ВСУ. Там у него начались конфликты с руководством. Сама история с избиением произошла 11 августа 2023 года.

Военнослужащий Константин Долгий / Фото: Суспільне

"На построение вывели. Назвал какую-то фамилию. Это из новоприбывших, не помню. (Сержант. – Ред.) поставил его перед строем и сказал, что поступила жалоба, что он приставал к девочке несовершеннолетней, угрожал матери этой девочки", — рассказывает Константин Довгий.

По его словам, дальше с ссорившего бойца сорвали крестик и шеврон.

"В руках... (сержанта. – Ред.) была бита. И он изо всех сил ударил его по ноге в колено. Все в строю начали говорить: "Зачем?" Я единственное, что сказал: "Не бей его". Он говорит: "Я этого ждал". И подходит ко мне, битой бьет мне по животу. И потом начал бить. Я здесь закрывал голову. У меня гематома, здесь у меня шишка", — рассказывает военнослужащий.

Константин попросил зама по морально-психологическому обеспечению вызвать Военную службу правопорядка, но получил отказ.

Угрозы

Долгий утверждает, что после инцидента и огласки сержант угрожал ему и другим потерпевшим.

"Когда он избивал меня, он задел еще одного парня. У него разбита голова. Его запугали, он сидит в части и не поехал давать показания. И этот парень, которого избивали, тоже", — утверждает военный.

Что говорят в полиции и самой бригаде

Журналисты издания обратились за комментарием в полицию. Там ответили, что обращение Константина Довгого зарегистрировано в журнал единого учета и внесено в Единый реестр досудебных расследований по предварительным признакам уголовного проступка — умышленное нанесение легких телесных повреждений.

Пресс-офицер бригады заявил, что во время следствия он не будет комментировать инцидент. От комментария отказался и командир роты, на момент инцидента находившийся в отпуске. Контакты же самого сержанта в пресс-службе не предоставили.

Ранее сообщалось, что на Львовщине работник ТЦК с пистолетом в руках жестоко избил мужчину.

ТСН.ua сообщал подробности громкого инцидента. Как оказалось, на видео — уклонисты, пытавшиеся незаконно пересечь границу.

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