На Николаевщине военный почтой отправил жене посылку со взрывчаткой: женщина погибла, раненые дети
В Николаевской области мужчина заложил взрывчатку в посылку с продуктами для жены.
В Первомайске в Николаевской области муж отправил жене посылку со взрывчаткой. Женщина погибла, а двое малолетних детей были ранены.
Об этом передают областные прокуратура и полиция.
Военный изготовил самодельное взрывное устройство, замаскированное под электронную сигарету. Устройство он положил к посылке вместе с продуктами питания и послал потерпевшей через почту, рассчитывая, что она воспользуется этим предметом.
Женщина получила посылку и действительно попыталась использовать «сигарету». Произошел взрыв, в результате которого она погибла на месте происшествия.
Также получили травмы его полуторагодовалая дочь и шестилетний сын. Полуторагодовалую дочь погибшей с осколочными ранениями лица и туловища и шестилетнего сына медики госпитализировали. Пока жизни детей ничего не угрожает, они находятся под наблюдением врачей.
Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.
