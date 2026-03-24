На Николаевщине военный почтой отправил жене посылку со взрывчаткой: женщина погибла, раненые дети

Трагедия в Первомайске: женщина погибла, дети ранены из-за взрывного устройства в посылке

Реклама

В Первомайске в Николаевской области муж отправил жене посылку со взрывчаткой. Женщина погибла, а двое малолетних детей были ранены.

Об этом передают областные прокуратура и полиция.

Военный изготовил самодельное взрывное устройство, замаскированное под электронную сигарету. Устройство он положил к посылке вместе с продуктами питания и послал потерпевшей через почту, рассчитывая, что она воспользуется этим предметом.

Реклама

Женщина получила посылку и действительно попыталась использовать «сигарету». Произошел взрыв, в результате которого она погибла на месте происшествия.

Также получили травмы его полуторагодовалая дочь и шестилетний сын. Полуторагодовалую дочь погибшей с осколочными ранениями лица и туловища и шестилетнего сына медики госпитализировали. Пока жизни детей ничего не угрожает, они находятся под наблюдением врачей.

Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.

