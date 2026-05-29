Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине 29 мая

До конца мая в Украине сохранится дождливая погода, а потепление придет лишь с началом лета.

В частности, в ближайшие дни в Украине сохранится прохладная погода, а в пятницу, 29 мая, практически всю страну накроют дожди, прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

Днем термометры будут показывать скромные +13…+17 градусов тепла. Несколько комфортнее ситуация будет на юге и в Закарпатской области, где воздух прогреется до +17…+20 градусов выше нуля.

Ночью температура существенно снизится — до +4…+11 градусов, поэтому утром понадобится более теплая одежда. Кроме того, дискомфорта будет добавлять порывистый северо-западный ветер.

По словам Наталки Диденко, возвращения настоящего летнего тепла стоит ждать уже с первых чисел июня.

Как отметил руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань, в Украине стало прохладнее и ветрено из-за малоподвижного циклона с северо-востока, который принес скандинавский воздух,

Например, 28 мая в Черкассах всего за два часа температура упала с +16 до +11 и продолжает снижаться. А прошлой ночью (27 мая) в Барышевке Киевской области на почве уже зафиксировали -1 градус заморозка.

«Пик холода в Черкасской области прогнозируем завтра (29 мая — Ред.) и в субботу, 29-30 мая. Ночью только 4-9° тепла, днем умеренно прохладные 12-17°. Высокое весеннее солнце активизирует конвективные процессы, а это — грозы и связанные с ними опасные явления: град и порывистый ветер 15-20 м/с», — предупредил Постригань.

В Украинском гидрометцентре сообщают, что 29 мая погоду в стране будет определять поле пониженного давления, которое принесет холодную и влажную воздушную массу с севера Европы. Ожидается облачная погода с кратковременными прояснениями. Если ночь пройдет без осадков, то днем атмосферные фронты вызовут кратковременные дожди почти во всех регионах, кроме западных областей. В южной части страны местами прогремят грозы.

Северо-западный ветер будет иметь скорость 7-12 м/с, однако днем на Правобережье, в частности в западных областях (за исключением Закарпатья), а также в Житомирской, Винницкой и Одесской областях, порывы усилятся до 15-20 м/с. На этот день синоптики прогнозируют ночную температуру в пределах +4…+10 градусов тепла, а дневную — от +13 до +18 градусов тепла.

Погода в Украине 29 мая / © Укргидрометцентр

Из-за непогоды объявлен первый уровень опасности, поскольку такие погодные условия могут осложнить движение транспорта и работу коммунальных, энергетических и строительных предприятий.

Синоптики предупреждают о непогоде в Украине 29 мая / © Укргидрометцентр

