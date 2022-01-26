На новейшей украинской артустановке испытали "натовские" снаряды: бьют более чем на 40 км (видео)

На новейшей украинской артустановке испытали "натовские" снаряды: бьют более чем на 40 км (видео)

САУ "Богдана" произвела 450 выстрелов, превысив проектируемую дальность стрельбы.

На полигоне Вооруженных Сил Украины "Алибей" в Одесской области в ходе испытаний самоходной артиллерийской установки (САУ) "Богдана" было произведено 450 выстрелов на дальность 42 км.

Об этом сообщает в среду, 26 января, издание Defense Express, опубликовав соответствующее видео.

Разработчики новейшей САУ "Богдана" из Краматорского завода тяжелого станкостроения проектировали дальность выстрела обычным снарядом до 40 км. В ходе испытаний на практике доказана возможность стрельбы на 42 км без использования активно-реактивного снаряда.

В издании отметили, что при испытаниях использовались "натовские" снаряды калибра 155-мм — турецкого и чешского производства. Применялись, в частности, дальнобойные снаряды с улучшенной аэродинамикой.

После завершения испытаний САУ "Богдана" может пополнить арсенал Вооруженных сил Украины уже в этом году.

Напомним, 25 января во Львовской области начались военные учения по применению новых противотанковых ракетных комплексов NLAW, которые передала Великобритания. Учения проводят инструкторы британской миссии Orbital.

Читайте также: