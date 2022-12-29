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На новогодние праздники "Укрзализныця" запустила дополнительные поезда из Киева в Харьков: график

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Время на прочтение
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На новогодние праздники "Укрзализныця" запустила дополнительные поезда из Киева в Харьков: график

Фото: pixabay.com

Дополнительные поезда назначили на рейсы №104 Киев – Харьков и №103 Харьков – Киев.

Перед новогодними праздниками "Укрзализныця" назначила дополнительные поезда из Киева в Харьков. Рейсы пройдут 30 декабря.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Дополнительные поезда назначили на рейсы №104 Киев – Харьков и №103 ХарьковКиев на пятницу, 30 декабря.

Поезд №104 отправится из Киева 30 декабря в 9:40. В Харьков он прибудет в 17.15. Из Харькова рейс №103 отправится 30 декабря в 10:48. На столичный вокзал прибудет в 18.41.

Напомним, "Укрзализныця" вернула "Буковельский экспресс", который будет отправляться из Львова. Он будет проходить через Ходоров, Галич, Ивано-Франковск, Надворную, Делятин, Яремче, Микуличин, Татар-Буковель, Ворохту, Вороненко и Лазещину.

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Дата публикации
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