На новогодние праздники "Укрзализныця" запустила дополнительные поезда из Киева в Харьков: график

Дополнительные поезда назначили на рейсы №104 Киев – Харьков и №103 Харьков – Киев.
Перед новогодними праздниками "Укрзализныця" назначила дополнительные поезда из Киева в Харьков. Рейсы пройдут 30 декабря.
Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Дополнительные поезда назначили на рейсы №104 Киев – Харьков и №103 Харьков – Киев на пятницу, 30 декабря.
Поезд №104 отправится из Киева 30 декабря в 9:40. В Харьков он прибудет в 17.15. Из Харькова рейс №103 отправится 30 декабря в 10:48. На столичный вокзал прибудет в 18.41.
Напомним, "Укрзализныця" вернула "Буковельский экспресс", который будет отправляться из Львова. Он будет проходить через Ходоров, Галич, Ивано-Франковск, Надворную, Делятин, Яремче, Микуличин, Татар-Буковель, Ворохту, Вороненко и Лазещину.
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