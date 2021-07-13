На новую волну COVID-19 в Украине можно ждать уже в этом месяце, смертность возрастет осенью — KSE

На новую волну COVID-19 в Украине можно ждать уже в этом месяце, смертность возрастет осенью — KSE

В KSE уточнили, что уже сейчас необходимо готовиться к вспышке.

Новую волну COVID-19 в Украине можно ожидать уже в этом месяце, а количество смертей от коронавируса уже в сентябре может составить от 54 тысяч до 70 тысяч.

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Об этом заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко во время онлайн-брифинга.

Так, по данным KSE, пока ситуация с заболеваемостью COVID-19 стабильная в каждом из регионов Украины, а уровень заболеваемости находится на относительно небольших показателях, но это может довольно быстро измениться из-за распространения новых вариантов вируса, в частности "Дельта", который вызывает серию вспышек в Европе. Это является большой внешней угрозой, которая может перекрыть даже такое стабильное большое падение как в Украине, предупреждает Ганиченко.

"Украина сейчас в зоне прямого риска, несмотря на стабильный спад заболеваемости. Мы действительно ожидаем вспышку в Украине, начиная уже с этого месяца. Потенциально вспышка может начаться и в следующем месяце, но очень-очень велика вероятность, что вспышка начнется к сентябрю...", — отметил он.

Что касается смертности от коронавируса, то по прогнозам KSE, на третий квартал этого года (июль, август и сентябрь), который уже начался, не ожидается большого роста уровня смертности, даже если начнется вспышка COVID-19. В то же время в сентябре количество умерших от COVID-19 может составить от 54 тыс. до 70 тыс.

"Такое бремя смертности, как мы ожидаем, больше перейдет в четвертый квартал, чем в третий. Поэтому мы даем такие оптимистичные прогнозы. В прошлом квартале (апрель-июнь) умерли 19 тыс. человек в результате осложнений от COVID-19. И мы не ожидаем даже при ”черном” сценарии, что будет настолько много умерших, как это было во втором квартале. По моделированию KSE, по состоянию на конец третьего квартала общее количество умерших от COVID-19 может достичь от 54 тыс. до 70 тыс.", — говорит Юрий Ганиченко.

В KSE также отметили, что за прошедшую неделю количество европейских стран со вспышкой COVID-19 удвоилось и теперь это восемь стран: Великобритания, Португалия, Россия, Испания, Греция, Бельгия, Нидерланды и Франция.

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