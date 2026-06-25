Украинские военные / © 93-тя ОМБр Холодний Яр/Facebook

Реклама

Приказ главкома Александра Сырского, согласно которому военные на передке должны находиться на позициях 60 дней, а дальше выводиться, не выполняется. Первый заместитель военного омбудсмена назвал невозможным провести ротацию в срок.

Об этом сообщил первый заместитель военного омбудсмана Руслан Цыганков в эфире Радио Свобода.

Он пояснил, что при практических условиях провести ротацию раньше невозможно.

Реклама

«В большинстве случаев из тех жалоб, которые мы получаем, 60 суток — это просто невозможно. Я не могу сказать в целом, но именно в контексте обработанных нами жалоб, к сожалению, это невозможно. Можно ли вывести через 60 дней? По практике, по тем жалобам, которые мы получили, это невозможно», — сказал он.

По его словам, в Офисе военного омбудсмана нет даже сроков, чтобы эти вопросы поднимались в пределах 6-10 дней.

«Все больше. Поэтому, к сожалению, сейчас этот приказ не выполняется, как минимум, в рамках тех жалоб, которые мы получили», — добавил Цыганков.

Масштабная реформа ВСУ — что известно

В Минобороны Украины стартовала радикальная реформа ВСУ с четкими сроками контрактов, выплатами штурмовикам до 460 тысяч гривен, амнистией СЗЧ и калькулятором боевых дней. В министерстве эту реформу характеризуют как фундаментальный излом старой системы.

Реклама

В армии вводят четкие сроки контрактов, которые можно быстро подписать через приложение «Армия+»:

Для новичков: фиксированный контракт на 14 месяцев (из которых первые 2 месяца — это обязательная базовая военная подготовка);

Для тех, кто уже на фронте: фиксированный срок службы на 10 месяцев ;

Для ветеранов (которые уволились во время военного положения и решили вернуться): базовый контракт на 6 месяцев.

Новости партнеров