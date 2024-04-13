На нужды ВСУ передали гранатометы и снаряды, изъятые у "янтарной мафии": что известно

Воинской части одной из механизированных бригад передали 5 реактивных противотанковых гранатометов, а также более 4,6 тыс. патронов разных калибров. Их изъяли во время обысков в рамках уголовного производства.

Об этом сообщает Ровенская областная прокуратура.

Подробности

По данным правоохранителей, в прошлом году в Сарненщине правоохранители разоблачили 4 участников организованной преступной группы, которые скупали "солнечные" камни, сортировали его по фракциям и перепродавали по более высоким ценам.

"В ходе досудебного расследования у двух фигурантов, один из которых сотрудник ГСЧС Ровенской области изъяли еще и гранатометы и патроны калибров 5,45 и 7,62", – говорится в сообщении.

Члены группировки получили приговор. Кроме того, более 260 кг янтаря передано в собственность государства, а оружие и боеприпасы – на нужды военнослужащих Сил обороны Украины.

"В нашем государстве есть критические места, где эти боеприпасы и патроны сейчас жизненно необходимы. И это точно не состав вещественных доказательств. Работаем на победу и делаем все возможное, чтобы каждый патрон защищал жизнь и поддерживал наших военных", — подчеркнул руководитель Ровенской областной прокуратуры. Андрей Рудницкий.

Напомним, Франция снова открыла завод времен еще Первой мировой. На строительстве побывал и президент Эммануэль Макрон. Чиновник призывает к скорейшему наращиванию военных мощностей на фоне российской агрессии и советует помогать Киеву больше учитывая промедление Вашингтона.

Читайте также: