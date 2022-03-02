На объект Оператора ГТС совершена авиационная атака: прекращено газоснабжение города Изюм

В результате авиаудара поврежден газопровод в Харьковской области.

В Харьковской области поврежден газопровод-отвод в результате авиаудара. Из-за повреждения газопровода сотрудники Оператора ГТС Украины отключили газораспределительную станцию (ГРС) Изюм и Бражковку.

Приостановлено газоснабжение в Изюм. Без газа останутся более 40 тысяч человек.

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По предварительной информации, жертв и пострадавших в результате взрыва среди сотрудников компании нет.

Об этом сообщает пресс-служба Оператора ГТС.

"Целенаправленная атака на объекты критической инфраструктуры является террористическим актом против мирного населения Украины", – отметил генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон.

Транспортировку газа возобновят после соответствующих ремонтных работ, как только их проведение будет возможно.

Сегодня от артобстрелов также пострадали админздания Оператора ГТС в Николаеве и Харькове, ГРС в Николаевской области.

Напомним, "Укртрансгаз" попросил иностранных партнеров помочь ВСУ.

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