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На объект Оператора ГТС совершена авиационная атака: прекращено газоснабжение города Изюм

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На объект Оператора ГТС совершена авиационная атака: прекращено газоснабжение города Изюм

Оператор ГТС Украины

В результате авиаудара поврежден газопровод в Харьковской области.

В Харьковской области поврежден газопровод-отвод в результате авиаудара. Из-за повреждения газопровода сотрудники Оператора ГТС Украины отключили газораспределительную станцию (ГРС) Изюм и Бражковку.

Приостановлено газоснабжение в Изюм. Без газа останутся более 40 тысяч человек.

По предварительной информации, жертв и пострадавших в результате взрыва среди сотрудников компании нет.

Об этом сообщает пресс-служба Оператора ГТС.

"Целенаправленная атака на объекты критической инфраструктуры является террористическим актом против мирного населения Украины", – отметил генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон.

Транспортировку газа возобновят после соответствующих ремонтных работ, как только их проведение будет возможно.

Сегодня от артобстрелов также пострадали админздания Оператора ГТС в Николаеве и Харькове, ГРС в Николаевской области.

Напомним, "Укртрансгаз" попросил иностранных партнеров помочь ВСУ.

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По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 12:00 1 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

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