На обеспечение Николаева водой выделено 56 млн гривен из госбюджета – Тимошенко

Для того, чтобы решить вопрос водоснабжения населения города Николаева, было предпринято два шага.

Первый – это выделение из государственного бюджета 56 млн гривен, второй – использование артезианских скважин, сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

"В результате вражеских действий агрессора была повреждена основная и резервная линии магистрального водопровода Днепр-Николаев. Учитывая, что 80% общей протяженности водопровода проходит на территории временно оккупированной территории Херсонской области, это делает невозможным проведение аварийно-восстановительных работ и не гарантирует дальнейшую стабильную работу этого источника водоснабжения", – напомнил он.

Тем не менее, в городе обеспечен водозабор из реки Южный Буг и артезианских скважин. В настоящее время введено в эксплуатацию 14 скважин – в городских больницах, роддоме и военном госпитале. Сегодня началось водоснабжение в жилых домах, проинформировал заместитель руководителя ОП.

В то же время, по его данным, в город активно поступает гуманитарная помощь. "По состоянию на сегодняшний день получено почти 3 тыс. тонн товаров, из которых 1 тыс. тонн уже передана территориальным громадам области, коммунальным учреждениям, структурам ВСУ и волонтерским организациям. Всего в Николаевской области за период военного положения получено 6,5 тыс. тонн гуманитарной помощи", – отметил чиновник в официальном Телеграм-канале.

Напомним, ранее Тимошенко сообщал о том, что в Николаевской области оборудованы временные сооружения для проезда в Вознесенске и Новой Одессе.