На оборонном предприятии украли запчасти к вооружению ПВО: стоят десятки миллионов гривен (фото)

На оборонном предприятии украли запчасти к вооружению ПВО: стоят десятки миллионов гривен (фото)

Участники схемы присвоили комплектующие к зенитно-ракетным комплексам во время их ремонта.

В Житомирской области сотрудники Служьи безопасности Украины разоблачили хищение приборов и запчастей к зенитно-ракетному вооружению, которое обеспечивает противовоздушную оборону государства.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как свидетельствуют материалы досудебного следствия, участники схемы присвоили комплектующие при их ремонте на одном из оборонных объектов. Затем похищенную продукцию вывезли в арендованный склад вблизи одного из поселков Житомирского района.

"В ходе обысков по месту незаконного хранения военных товаров обнаружено почти 60 наименований комплектующих к зенитно-ракетным комплексам, в том числе блоки управления", — сообщили в СБУ.

По предварительным оценкам специалистов, стоимость изъятых военных товаров составляет десятки миллионов гривен.

Изъятые на подпольном складе приборы и запчасти направлены на экспертизу. Продолжаются безотлагательные следственные действия в рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 3 ст. 410 УК Украины.

"Правоохранители устанавливают все обстоятельства противоправной деятельности для привлечения к ответственности виновных лиц", — говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Напомним, из-за российской угрозы более 1000 военнослужащих ВСУ и сотни единиц военной техники круглосуточно несут боевое дежурство в системе противовоздушной обороны стратегических объектов на опасных направлениях.

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