На оборону государства дополнительно направлено более 50 млрд грн: правительство увеличило Резервный фонд госбюджета

На оборону государства дополнительно направлено более 50 млрд грн: правительство увеличило Резервный фонд госбюджета

12,5 млрд грн перечислено на выплату дополнительного вознаграждения военным во время военного положения.

Кабинет Министров Украины принял решение об увеличении средств Резервного фонда государственного бюджета на 50,8 млрд грн.

Об этом сообщил в своем обращении вечером в субботу, 12 марта, премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

По его словам, средства в Резервный фонд были направлены изо всех программ развития, которые невозможно реализовать в военное время.

Также читайте Кабмин принял постановление о 100 тысячах гривен украинским военным

"Такое решение позволяет оперативно обеспечивать потребности сектора безопасности и обороны. Вчера военнослужащим было перечислено 12,5 млрд грн на выплату дополнительного вознаграждения во время действия военного положения. А также вчера решением правительства 3,9 млрд. грн. было направлено на питание ВСУ”, — сообщил Шмигаль.

Кроме того, украинский премьер выразил благодарность международным партнерам, которые не перестают оказывать военную помощь.

“По понятным причинам не буду конкретизировать, чем именно нам помогают. Но могу сказать: каждый день наша армия становится технически сильнее”, — заверил он.

Напомним, ранее Кабмин запретил начисление, взыскание штрафов в случае несвоевременной или неполной оплаты жилищно-коммунальных услуг в условиях военного положения.

Читайте также: