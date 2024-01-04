На Одесчине фельдшер сдал России места дислокации ВСУ и данные об аэродроме, потому что "политикой не интересовался"

В Одесской области к 15 годам лишения свободы приговорили фельдшера скорой помощи, который почти месяц шпионил за Силами обороны. За это время он успел сдать российским оккупантам позиции Сил обороны, данные о военной технике, путях снабжения и один из военных аэродромов.

Об этом говорится в приговоре Болградского райсуда Одесской области.

В чем обвинили жителя Одесщины

По данным суда, мужчина работал фельдшером в центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. Он в июле 2022 года начал работать на Россию, сдавая оккупантам места дислокации ВСУ, данные о военной технике, путях ее передвижения и городах возле Румынии. Также он передал оккупантам данные о военном аэродроме, полигоне и количестве личного состава. Все это россияне собирали для нанесения ракетных ударов и проведения диверсий.

Фельдшер из Одесской области также передал оккупантам данные о школе, где дислоцировались украинские военные.

Подозреваемый вину возразил и заявил, что его избили

Подозреваемый свою вину возразил. Он заявил, что в день задержания возвращался с работы, где его задержала СБУ. Муж убеждал, что якобы его избили и все обвинения придумали.

"Он аполитичный человек, всю жизнь работал, при этом политическая жизнь страны его никогда не интересовала, агрессию Российской Федерации он не поддерживает, родственников в Российской Федерации он не имеет. Также отметил, что не контактировал со службами Российской Федерации, признательные показания по нему" выбивали "работники СБУ, он никогда не пользовался каналом "РЫБАРЬ". Также в следственном изоляторе, ему стало известно, что на территории Украины этот канал был заблокирован с начала агрессии, поэтому он даже при желании не мог им пользоваться", — говорится в свидетельстве. подозреваемого.

Приговор суда

Суд проанализировал показания подозреваемого и его адвоката. Жителя Одесщины признали виновным по ч.2 ст. 111 УК Украины и приговорили к 15 годам лишения свободы.

Приговор суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Напомним, в Николаеве к 9 годам лишения свободы приговорили мужчину, который сдал позиции ВСУ и хотел воевать за Россию после оккупации его города.

Читайте также: