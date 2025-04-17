На Одесчине горе-мать до смерти избила годовалого сына: детали трагедии

26-летняя горе-мать до смерти избила своего годовалого сына / © pixabay.com

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На Одещище 26-летняя горе-мать избила своего годовалого сына, после чего мальчик скончался в больнице.

Об этом сообщает полиция Одесской области.

26-летняя женщина привезла сына в местную больницу, когда ему стало совсем плохо. Она утверждала, что малыш забился, упав с кровати. Ребенка госпитализировали в Одесскую областную детскую клиническую больницу в бессознательном состоянии с ушибом головного мозга, устаревшими переломы плечевой и локтевой костей. К сожалению, вскоре мальчик умер.

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Полицейские разоблачили женщину в обмане и выяснили, что это она причинила малышу телесные повреждения, когда ребенок плакал.

© Полиция Одесской области

Раньше гражданка в поле зрения полиции не попадала. Следователи задержали горе-мать и сообщили ей о подозрении. Суд избрал подозреваемую меру пресечения в виде содержания под стражей. Женщине грозит немалый срок заключения.

Напомним, Сеть возмутило видео из Киева, где бабушка жестоко избивает двухлетнего внука.