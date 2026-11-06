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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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На Одесчине мать избила 5-летнего сына до сотрясения мозга — шокирующие детали

Медики диагностировали у ребенка после побоев закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и многочисленные гематомы. Сейчас мальчик с тремя братьями находится в безопасности у отца.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Женщина задержана

Женщина задержана

В Одесской области полиция задержала мать, которая пытала собственного 5-летнего сына. Теперь ей грозит до шести лет лишения свободы.

Об этом сообщили в полиции.

«Когда 5-летний мальчик пришел домой заплаканным, потому что упал, 36-летняя мать, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения, не смогла его успокоить и решила наказать. Из-за того, что сын продолжал плакать, женщина избила его руками и деревянной рукояткой от топора», — говорится в сообщении ведомства.

Медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, множественные гематомы и ссадины на теле. Малыш некоторое время находился в медицинском заведении. сейчас он с еще тремя братьями находится у отца.

Суд удовлетворил ходатайство следователей и избрал обвиняемой меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Каменском полиция обнаружила 7-летнего мальчика, которого мать металлической цепью привязывала к батарее, якобы для воспитания. Мальчика забрали из семьи и доставили в специальное учреждение, где ему оказывают помощь.

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