На Одещине пограничник предлагал переправить уклониста за границу за $10 тысяч: подробности

В Одесской области военнослужащему пограничного отряда ГПСУ сообщили о подозреним по факту получения неправомерной выгоды за содействие в беспрепятственном пересечении государственной границы.

Об этом пишет ГБР и полиция.

Так, работники ГБР задержали правоохранителя, организовавшего "бизнес" по переправке военнообязанных лиц за границу на основании поддельных справок о непригодности к военной службе.

"Установлено, что за 10 тысяч долларов США он обещал изготовить клиентам документы с правильными выводами военно-врачебной комиссии и снятием с военного учета по болезни или инвалидности", — говорится в сообщении.

С готовыми "справками" он предлагал помочь мужчине беспрепятственно пересечь государственную границу Украины.

Сотрудники ГБР задержали правоохранителя "на горячем" при получении очередной оплаты за услугу.

Ему сообщили о подозрении во взяточничестве (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой в виде залога в сумме 501 908 грн, он отстранен от занимаемой должности.

Напомним, на Львовщине врач пыталась съесть взятку, которую требовала у военного.

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