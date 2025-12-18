На Одесчине посреди зимы распустился краснокнижный цветок (фото)

В Одесской области распустился безвременник анкарский

В Национальном природном парке «Тузловские лиманы» в Одесской области зафиксировали уникальное природное явление — рекордно раннее цветение безвременника анкарского (местное название — брандушка). Ученые связывают это с аномальными изменениями в природе.

Об этом сообщил доктор биологических наук, сотрудник нацпарка Иван Русев.

В парке «Тузловские лиманы» распустился цветок, у которого местное название брандушка. Научное название — безвременник анкарский. Это растение занесено в Красную книгу Украины как уязвимый вид.

Русев отметил, что уже много лет подряд наблюдает за пробуждением безвременника анкарского на Рождество недалеко от города Татарбунары в Одесской области. Ареал растения в тех краях ежегодно сокращается и есть риск полного его исчезновения.

Поэтому в прошлом году нацпарк обратился за разрешением в Минприроды, чтобы пересадить брандушку из незаповедной местности в «Тузловские лиманы», где она когда-то встречалась. Так, осенью этого года в парке высадили эти растения на трех участках.

«И вот чудо: не дождавшись Рождества и Нового года, у растений появились цветочки в середине военного декабря 2025 г. — пару дней назад. Этот факт уникален и свидетельствует о возможности воспроизведения растения и, во-вторых, что в природе военного декабря 2025 года имеются изменения, которые „пробудили“ цветок», — говорится в сообщении доктора биологических наук.

Он акцентировал, что это невероятно ранний срок появления брандушек. За более чем 30 лет наблюдения ученого за этими растениями возле Татарбунар, такого раннего срока цветения еще не регистрировали.

Напомним, в начале ноября в парке «Тузловские лиманы» зафиксировали аномальное цветение дикой алычи. По словам Русева, это редкое фенологическое явление обусловлено климатическими изменениями, в частности нетипично влажной и теплой погодой, наступившей после жаркого лета 2025 года.