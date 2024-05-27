На Одесчине водитель школьного автобуса заманивал мальчиков в свой дом и насиловал

В Одесской области 57-летний водитель школьного автобуса заманивал мальчиков 12-13 лет в свой дом, где насиловал их и совершал действия сексуального характера. Обвиняемому грозит наказание в виде 15 лет лишения свободы или пожизненного заключения.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

О произошедшем в полицию сообщила мать одного из пострадавших детей.

Полицейские установили, что мужчина в течение нескольких месяцев 2023 года, пользуясь доверием среди учащихся одной из гимназий Одесчины, где он работал, приглашал мальчиков 12-13 лет в свой дом якобы поиграть с ними в карты, где совершал над детьми действия сексуального характера.

Несовершеннолетними жертвами злоумышленника стали трое учеников лицея.

Следователи полиции выдвинули фигуранту обвинения по ч.ч. 4 и 6 ст. 153 Уголовного кодекса Украины – в сексуальном насилии, совершенном в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия, в частности повторно, и ч. 6 ст. 152 Уголовного кодекса Украины – в изнасиловании, совершенном в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия, в частности повторно, лицом, ранее совершившим преступление, предусмотренное ст. 153 УК.

По ходатайству полицейских суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей. Обвинительный акт направлен в суд.

Напомним, в Одесской области задержан извращенец, который насиловал и снимал порно с ребенком (фото).

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