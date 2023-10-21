На Одесчину прилетело рекордное количество розовых фламинго – фото

В Одесской области в национальный природный парк "Тузловские лиманы" прилетели 1114 розовых фламинго

Об этом пишет пресс-служба нацпарка.

Там отметили, что это наибольшее количество фламинго, которое зафиксировали ученые на территории национального парка.

Розовые фламинго в национальном парке "Тузловские лиманы" на Одесщине/Фото: Александр Бронсков

Розовые фламинго в национальном парке "Тузловские лиманы" на Одесщине/Фото: Александр Бронсков

"Почти все взрослые, но есть и несколько птенцов в этом году. Несколько птиц прокольцованы кольцами белого цвета (определить их происхождение не удалось), а одна птица была с синим кольцом, этот гость — итальянец", — говорится в сообщении.

Напомним, в Киевском зоопарке родились детеныши бизона (фото).

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