На Одесчине горел дом престарелых: есть погибшие и пострадавшие (фото)

Во вторник, 11 февраля, вечером в Березовском районе Одесской области, в селе Малигоново, вспыхнул пожар в гериатрическом пансионате.

Об этом сообщили в ГСЧС.

"Пожар ликвидирован на площади 100 м.кв. К сожалению, во время тушения пожара обнаружены тела 3-х человек", — говорится в сообщении.

Пожар в доме престарелых / Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области

Пожар в доме престарелых / Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области

Пожар в доме престарелых / Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области

Пожар в доме престарелых / Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области

Пожар в доме престарелых / Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области

До приезда спасателей эвакуированы 17 человек, шесть из которых получили отравление продуктами горения. Пострадавших вместе со всеми эвакуированными перевезли в больницу. На месте работали психологи ГСЧС, которые оказали помощь 10 лицам.

"Причина пожара - устанавливается. От ГСЧС привлекались 5 единиц техники и 20 пожарных, от общины - 1 единица техники и 1 человек личного состава", — говорится в сообщении.

Напомним, в Киевском монастыре произошел пожар.

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