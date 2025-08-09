- Дата публикации
На Одесщине инспектор патрульной полиции скрылся за границу: в Сети пишут, что со своим бойфрендом
Экс-исполняющий обязанности заместителя начальника патрульной полиции Измаила сбежал за границу. Местные телеграммы-каналы пишут, что он был не сам, а якобы со своим бойфрендом.
Инспектор патрульной полиции Измаила Максим Стандратюк незаконно выехал за границу.
Эту информацию подтвердила Патрульная полиция Одесской области.
В полиции отметили, что мужчина сейчас уволен со службы в полиции — с должности инспектора.
Также Патрульная полиция уточнила: он не состоял в должности заместителя начальника патрульной полиции Измаила, а лишь временно исполнял обязанности в прошлом задолго до происшествия.
«Отвечать за свои поступки будет в соответствии с действующим законодательством», — заверили правоохранители.
Одесские Telegram-каналы написали об этой истории и распространили видео якобы с Instagram-аккаунта Стандратюка, на котором он местом своего пребывания обозначил Молдову. В подписи мужчина заявлял, что едет возвращать свой паспорт и паспорт своего напарника, которые забрали полицейские.
Сейчас Instagram-аккаунт, на котором появилось видео, невозможно найти. Вероятно, он был удален. Также удален или закрыт аккаунт Стандратюка в Facebook.
Каналы утверждают, что экс-патрульный якобы уехал за пределы Украины со своим бойфрендом. Насколько достоверна эта информация, пока неизвестно.
Ранее сообщалось, что военный хотел организовать канал бегства в Молдову для СЗЧшников.