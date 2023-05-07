На Одесщине к озерам прилетели сотни розовых фламинго — фото

В Национальный парк "Тузловские лиманы" в Одесской области прилетели две сотни розовых фламинго.

Об этом рассказала прессслужба нацпарка.

Возвращение больших стай розовых фламинго в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" на юге Одесской области фиксируют с 2 мая.

Как сообщил доктор биологических наук и научный сотрудник Национального природного парка "Тузловские лиманы" Иван Русев, всего насчитали 210 розовых фламинго.

Фламинго в Одесской области. Фото: Национального парка "Тузловские лиманы"

Фламинго в Одесской области. Фото: Национального парка "Тузловские лиманы"

Фламинго в Одесской области. Фото: Национального парка "Тузловские лиманы"

"Они пролетели над границей "Тузловская Амазония". Полетели они далеко над лиманом Шаганы, но снова вернулись и кружили неподалеку. Затем они отправились на заповедные озера Зайцева. 2-го мая природоохранник нацпарка Елена Староверова снова увидела птиц — их было 216. 3-го мая мы снова видели их невероятный полет над лиманом Шаганы и пересыпью. Было начислено 210 птиц", — сообщил Русев.

Как отметили ученые, главная еда сейчас для фламинго – обильный слой мотыля. Птицы сейчас держатся заповедной зоны, которую запрещено посещать, особенно во время войны. А еще недавно были замечены четыре дельфина, которые ловили у побережья рыбу.

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