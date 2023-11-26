На Одесщине массовые отключения света из-за непогоды: в каких районах самая трудная ситуация

Сложная ситуация в Белгород-Днестровском районе, где из 16 территориальных общин только в одной обеспечено электроснабжение.

Вечером в воскресенье, 26 ноября, в Одесской области из-за снегопадов и мощного ветра без электроснабжения находятся 179 населенных пунктов.

Об этом сообщили в Одесской ОГА.

Сложная ситуация в Белгород-Днестровском районе, где из 16 территориальных громад только в одной громаде (Каролино-Бугазская) есть свет, еще в одной электроснабжение обеспечивается частично (Белгород-Днестровская). В 14 громадах свет отсутствует. Проблем с водоснабжением и теплоснабжением нет. Работают генераторы.

В большинстве населенных пунктов Болградского района отсутствует электроснабжение, жизненно важные объекты работают на генераторах, сообщение между населенными пунктами затруднено. Погодные условия остаются сложными: сильный ветер, метель.

В Подольском районе есть небольшие отключения в Подольске, Окнянской, Ананьевской и Савранской громадах. Бригады ДТЭК работают, коммуникация отлажена.

В Одесском районе электроснабжение отсутствует в 36 населенных пунктах. Критическая инфраструктура работает, водо- и теплоснабжение есть.

В Березовском районе отсутствует электроснабжение в 39 населенных пунктах и в 6 – частично. Все объекты критической инфраструктуры работают в штатном режиме.

В Раздельнянском районе электроэнергия отсутствует в 16 населенных пунктах. Все объекты критической инфраструктуры работают в штатном режиме.

В Килийском районе без энергоснабжения остаются 43 населенных пункта, 6 — частично. Объекты критической инфраструктуры работают от генераторов. Отсутствует водоснабжение в г. Килия.

На аварийно-восстановительных работах занято 88 бригад ДТЭК, 176 работников, 88 единиц специализированной техники.

Напомним, из-за непогоды, которая в воскресенье, 26 ноября, накрыла юг Украины, ухудшается ситуация на автодорогах в Одесской области. Приостановлено движение по автотрассе М-16 "Одесса — Кучурган", которая ведет к границе с Молдовой. Также перекрыли движение по трассе М-15 Одесса-Рени из-за сильной вьюги, сугробов и гололеда на дороге.

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