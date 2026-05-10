На Одесщине мужчина с ножом порезал военных ТЦК: они в тяжелом состоянии
В Одесской области мужчина с ножом напал на сотрудников ТЦК во время мобилизационных мероприятий, они — в тяжелом состоянии в больнице.
Об этом сообщил Одесский областной ТЦК и СП.
Инцидент произошел сегодня, 10 мая в селе Байбузовка Савранской поселковой громады Подольского района.
Сотрудники ТЦК совместно с представителями Нацполиции остановили гражданина для проверки военно-учетных документов. По результатам проверки установлено, что мужчина находится в розыске.
«Во время сопровождения правонарушителя в территориальный центр комплектования для оформления административных материалов гражданин совершил вооруженное нападение на личный состав группы оповещения», — говорится в сообщении военкомата.
Отмечается, что мужчина нанес «многочисленные ножевые ранения» двум военнослужащим ТЦК. В настоящее время оба пострадавших госпитализированы в медицинское учреждение в тяжелом состоянии, врачи борются за их жизнь.
По данному факту полиция предприняла безотлагательные следственные действия. Что сейчас с нападающим, пока не сообщается.
Напомним, что сегодня в Ахтырке на Сумщине мужчина взорвал гранату во время переговоров с полицией. Пострадали трое правоохранителей, гражданский и сам подрывник.
Ранее сообщалось, что на Буковине мужчина с ножом напал на ТЦК и порезал военным шеи.