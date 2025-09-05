- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 690
- Время на прочтение
- 1 мин
На Одесчине мужчина угнал авто ТЦК и поехал на нем вместо ВВК домой: детали истории
43-летний житель Одесской области завладел автомобилем ТЦК, когда водитель отвлекся.
В Одесской области мужчина угнал машину ТЦК, чтобы сбежать от военкомов и не ехать на ВВК.
Об этом сообщает полиция Одесской области.
43-летний мужчина, невзирая на водителя, который стоял рядом и должен был везти его на обследование в ВВК, внезапно перескочил на переднее сиденье и уехал прочь.
Автомобиль лихач бросил на окраине села, а сам пошел домой, прихватив из салона водительскую сумку с важными личными документами. Полицейские оперативно разыскали правонарушителя и изъяли у него чужие вещи.
Сам фигурант объяснил, что к преступлению не готовился, а совершил его спонтанно.
Следователи выдвинули фигуранту обвинения по ч. 1 ст. 289 и по ч. 3 ст. 357 Уголовного кодекса Украины — в незаконном завладении транспортным средством, паспортом и другими важными личными документами. За совершенное ему грозит до пяти лет лишения свободы.
