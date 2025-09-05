ТСН в социальных сетях

Украина
690
1 мин

На Одесчине мужчина угнал авто ТЦК и поехал на нем вместо ВВК домой: детали истории

43-летний житель Одесской области завладел автомобилем ТЦК, когда водитель отвлекся.

Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
В Одесской области мужчина угнал авто ТЦК, чтобы избежать ВЛК

В Одесской области мужчина угнал авто ТЦК, чтобы избежать ВЛК / © ТСН.ua

В Одесской области мужчина угнал машину ТЦК, чтобы сбежать от военкомов и не ехать на ВВК.

Об этом сообщает полиция Одесской области.

43-летний мужчина, невзирая на водителя, который стоял рядом и должен был везти его на обследование в ВВК, внезапно перескочил на переднее сиденье и уехал прочь.

Автомобиль лихач бросил на окраине села, а сам пошел домой, прихватив из салона водительскую сумку с важными личными документами. Полицейские оперативно разыскали правонарушителя и изъяли у него чужие вещи.

Сам фигурант объяснил, что к преступлению не готовился, а совершил его спонтанно.

Следователи выдвинули фигуранту обвинения по ч. 1 ст. 289 и по ч. 3 ст. 357 Уголовного кодекса Украины — в незаконном завладении транспортным средством, паспортом и другими важными личными документами. За совершенное ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области работник ТЦК получил ножевые ранения во время проверки документов.

