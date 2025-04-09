На Одесщине надгробия на кладбище разрисовали губной помадой

Кладбище. Иллюстративное изображение / © Фото из открытых источников

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В ходе посещения кладбища в городе Ананьев Одесской области местные жители обнаружили, что пять надгробий были вымазаны неизвестным веществом красного цвета.

Об этом инциденте сообщили в полиции Одесской области.

Следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции прибыла на место происшествия и установила, что нагробные памятники разрисовала губной помадой местная 12-летняя школьница, которая таким образом развлекалась.

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В полиции не уточнили, что именно нарисовала школьница на надгробиях.

Поскольку девочка не достигла возраста, с которого наступает ответственность за совершенное правонарушение, за ее действия будет отвечать мать.

В отношении женщины составлен административный протокол по ч. 4 ст. Ей грозит штраф в размере 5100 гривен.

«Ребенка предупредили о недопустимости подобных проделок, а матери напомнили об обязанности воспитывать дочь и контролировать, где, с кем и как она проводит свободное время», — отметил начальник сектора полицейской деятельности №1 отдела полиции №1 Подольского районного управления полиции Максим Шихирев.

Напомним, в городе Трускавец Львовской области девушки-подростки избили молодого человека с инвалидностью. По факту избиения полицейские приступили к уголовному производству.