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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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На Одесчине отменят комендантский час, но не для всех: кого это касается

На Одесчине разрешили транзитное движение транспорта до границы с Молдовой и Румынией во время комендантского часа.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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В Одесской области отменили комендантский час для транзита до границы: решение ОВА

На Одесчине отменили комендантский час для транзита до границы: решение ОВА

На Одесчине снимают ограничения комендантского часа для транзитного движения транспорта.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

По его словам, ОВА снимает ограничение комендантского часа для транзитного движения всех видов транспорта в обоих направлениях по дорогам государственного значения с киевской трассы по объездной Одессы в сторону пунктов международного пропуска «Паланка», «Старокозаче», «Орливка» и «Рени».

/ © Олег Кипер / Одесская ОВА

© Олег Кипер / Одесская ОВА

«Прежде всего это важное решение для людей, которые пересекают границу с Молдовой и Румынией в обоих направлениях. Они смогут быстрее добираться до пунктов пропуска и меньше проводить время в пути», — подчеркнул Кипер.

/ © Олег Кипер / Одесская ОВА

© Олег Кипер / Одесская ОВА

Ранее военный адвокат объяснил новые правила комендантского часа: когда позволено выходить ночью, куда можно идти и что считается прогулкой.

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