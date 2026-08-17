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На Одесчине отменят комендантский час, но не для всех: кого это касается
На Одесчине разрешили транзитное движение транспорта до границы с Молдовой и Румынией во время комендантского часа.
На Одесчине снимают ограничения комендантского часа для транзитного движения транспорта.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
По его словам, ОВА снимает ограничение комендантского часа для транзитного движения всех видов транспорта в обоих направлениях по дорогам государственного значения с киевской трассы по объездной Одессы в сторону пунктов международного пропуска «Паланка», «Старокозаче», «Орливка» и «Рени».
«Прежде всего это важное решение для людей, которые пересекают границу с Молдовой и Румынией в обоих направлениях. Они смогут быстрее добираться до пунктов пропуска и меньше проводить время в пути», — подчеркнул Кипер.
Ранее военный адвокат объяснил новые правила комендантского часа: когда позволено выходить ночью, куда можно идти и что считается прогулкой.