На Одесчине отменят комендантский час, но не для всех: кого это касается

На Одесчине отменили комендантский час для транзита до границы: решение ОВА

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На Одесчине снимают ограничения комендантского часа для транзитного движения транспорта.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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По его словам, ОВА снимает ограничение комендантского часа для транзитного движения всех видов транспорта в обоих направлениях по дорогам государственного значения с киевской трассы по объездной Одессы в сторону пунктов международного пропуска «Паланка», «Старокозаче», «Орливка» и «Рени».

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© Олег Кипер / Одесская ОВА

«Прежде всего это важное решение для людей, которые пересекают границу с Молдовой и Румынией в обоих направлениях. Они смогут быстрее добираться до пунктов пропуска и меньше проводить время в пути», — подчеркнул Кипер.

© Олег Кипер / Одесская ОВА

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