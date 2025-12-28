На Одесщине парень часами пытал военного, чтобы "выбить" деньги за ранение

Житель Одесщины пытал военнослужащего ради денежной компенсации / © Национальная полиция Украины

В Одесской области 22-летний злоумышленник пытал своего знакомого военнослужащего, пытаясь «выбить» у него деньги, полученные в качестве компенсации за ранения на фронте.

Об этом сообщает полиция Одесской области.

Инцидент произошел в июле в Белгороде-Днестровском районе.

22-летний местный житель узнал, что 23-летний знакомый получил выплаты за ранения в зоне боевых действий. Злоумышленник решил завладеть средствами раненого защитника.

Он начал избивать военнослужащего и требовать деньги с банковской карты. Чтобы подавить сопротивление, связал ему руки полимерными стяжками и несколько часов продолжал издеваться, пока потерпевший не перевел 29 тысяч гривен на счет нападающего.

На этом злоумышленник не остановился: из-за лимита на безналичные операции он заставил парня поехать в банкомат, где тот снял и отдал еще 20 тыс. грн. После этого нападающий отвез потерпевшего в больницу и уехал.

В результате военный получил телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясения головного мозга, перелома костей носа и других травм.

Через несколько часов правоохранители разыскали и задержали нападающего. Практически всю сумму он потратил на собственные нужды. На время следствия суд отправил злоумышленника в следственный изолятор.

Полицейские выдвинули фигуранту обвинения в нападении с целью завладения чужим имуществом, объединенном с насилием, опасным для жизни или здоровья подвергшегося нападению, совершённому в условиях военного положения. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что на Львовщине 25-летний парень избил 45-летнего военного в реанимацию и снимал это на видео.