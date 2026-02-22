- Дата публикации
На Одесщине пограничники спасали провалившихся под лед детей (видео)
На Кучурганском лимане двое несовершеннолетних оказались в ледяной воде – их вытащили пограничники Белгород-Днестровского отряда.
ЧП произошло на Кучурганском лимане в Одесской области.
Военнослужащие Белгород-Днестровского пограничного отряда присоединились к спасению провалившихся под тонкий лед детей.
Об инциденте пограничников сообщил глава сельского совета. В помощь немедленно отправился пограничный наряд на катере на воздушной подушке.
По информации, один из подростков сумел самостоятельно выбраться на берег и позвал на помощь. До прибытия пограничников местные жители пытались спасти детей: из-за опасно тонкого льда они бросили резиновую лодку. Мальчик смог зацепиться за него, тогда как девочка оставалась в ледяной воде.
Прибыв на место, пограничники оперативно вытащили детей из воды и помогли им добраться до берега. Там их уже ждала бригада скорой медицинской помощи.
Обстоятельства происшествия выясняются. Жителей региона призывают не выходить на тонкий лед и не подвергать детей опасности.
