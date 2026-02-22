На Одесщине пограничники спасали провалившихся под лед детей (видео)

На Одесщине пограничники спасали провалившихся под лед детей

ЧП произошло на Кучурганском лимане в Одесской области.

Военнослужащие Белгород-Днестровского пограничного отряда присоединились к спасению провалившихся под тонкий лед детей.

Об инциденте пограничников сообщил глава сельского совета. В помощь немедленно отправился пограничный наряд на катере на воздушной подушке.

По информации, один из подростков сумел самостоятельно выбраться на берег и позвал на помощь. До прибытия пограничников местные жители пытались спасти детей: из-за опасно тонкого льда они бросили резиновую лодку. Мальчик смог зацепиться за него, тогда как девочка оставалась в ледяной воде.

© из соцсетей

Прибыв на место, пограничники оперативно вытащили детей из воды и помогли им добраться до берега. Там их уже ждала бригада скорой медицинской помощи.

Обстоятельства происшествия выясняются. Жителей региона призывают не выходить на тонкий лед и не подвергать детей опасности.

Напомним, ранее в Киеве 16-летняя девушка упала в яму с кипятком , образованную в результате аварии теплосети.