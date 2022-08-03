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На Одесчине спасатели освободили енота, застрявшего в заборе над водоемом (фото)

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На Одесчине спасатели освободили енота, застрявшего в заборе над водоемом (фото)

Фото: ГСЧС

Для того чтобы добраться до животного, спасателям пришлось плыть на лодке.

В селе Беляевка в Одесской области спасатели освободили енота, который застрял в заборе над водоемом.

Трогательные фото опубликовали на странице ГСЧС Украины в Facebook.

"Наши ребята в Одесской области, в селе Беляевка, освободили застрявшего в заборе енотика. При чем сделал он это в недоступном месте, до которого спасатели смогли добраться только на лодке. Но добрались!" – говорится в публикации.

© ГСЧС
Фото: ГСЧС
© ГСЧС
Фото: ГСЧС

Напомним, желтоухая черепаха Тора, пострадавшая во время обстрела российских оккупантов на Оболони в Киеве, теперь живет в столичном зоопарке.

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