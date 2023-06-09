На Одесчине спасли собачку, которая дрейфовала по морю на доске (видео)

Животное могло занести из Херсонской области, где произошел потоп.
В Одесской области местные жители спасли собачонку, которая была обессилена и дрейфовала у берега на доске.
Местные жители сообщили, что животное плавало на доске, которая была обломком какого-то строения.
Местный житель Валентин Ткачук говорит, что собачку могло занести из Херсонской области, где произошел потоп. Таким образом, он дрейфовал, пока его увидели и спасли уже в Одесской области.
Организация Animal SOS Odessa сообщила, что собачку привезли к ним ночью, пока она лечится в клинике.
Напомним, ранее сообщалось, что в оккупированной Новой Каховке Херсонской области из-за подрыва Каховской ГЭС российской террористической армией в зоопарке погибли около 300 животных.
Кроме того, мы ранее сообщали подробности удивительной истории спасения женщины с двумя детьми, которые умоляли о помощи на крыше дома левобережной Херсонщины, затопленной в результате подрыва Каховской ГЭС.
Читайте также:
- В одном из районов Херсона затоплено более 1800 домов — МВД
- "Потеряли все, что было": жительница Херсона о том, как спасалась от большой воды
- "Гореть Путину в аду": жительница Херсона эмоционально отреагировала на затопление города после подрыва Каховской ГЭС