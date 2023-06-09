На Одесчине спасли собачку, которая дрейфовала по морю на доске (видео)

Животное могло занести из Херсонской области, где произошел потоп.

В Одесской области местные жители спасли собачонку, которая была обессилена и дрейфовала у берега на доске.

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Местные жители сообщили, что животное плавало на доске, которая была обломком какого-то строения.

Местный житель Валентин Ткачук говорит, что собачку могло занести из Херсонской области, где произошел потоп. Таким образом, он дрейфовал, пока его увидели и спасли уже в Одесской области.

Организация Animal SOS Odessa сообщила, что собачку привезли к ним ночью, пока она лечится в клинике.

В Одесской области спасли собачку, которая приплыла к берегу на доске

Напомним, ранее сообщалось, что в оккупированной Новой Каховке Херсонской области из-за подрыва Каховской ГЭС российской террористической армией в зоопарке погибли около 300 животных.

Кроме того, мы ранее сообщали подробности удивительной истории спасения женщины с двумя детьми, которые умоляли о помощи на крыше дома левобережной Херсонщины, затопленной в результате подрыва Каховской ГЭС.

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