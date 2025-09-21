На Одесщине священник УПЦ МП не разрешил отпеть воина в храме: что говорит его начальство

Похороны Флавия Ленки

Реклама

В Одесской области священник УПЦ Московского патриархата не разрешил петь в своем храме павшего военного.

Об инциденте рассказала местная жительница Анжела Сырбу на своей странице в Facebook.

«Отпевание павшего защитника Украины должно было состояться в местном храме. Но в храм Героя не пустили „московско-ордынская секта“. Наш Герой погиб от этого нашествия, защищая Украину. Это пренебрежение всем, кто с оружием защищает нашу землю. Неужели трудно было открыть ворота и церковь и провести заупокойное богослужение за погибшим Героем», — написала она.

Реклама

Также Сырбу опубликовала видео, как павшего бойца отпевают во дворе перед храмом.

Настоятель Свято-Покровского храма ПЦУ в Сарате Владислав Шиман в своем Facebook заявил, что запретил занести тело защитника в храм местный настоятель УПЦ МП.

«Настоятель храма, протоиерей Григорий Тику лично запретил занести тело защитника Украины в храм. Кто дал ему это право, ведь храм — это не его личное имущество, а принадлежит общине… Что еще должно произойти в этой стране, в этой жизни, чтобы эти латентные ожидатели „русского мира“ не могли влиять на события в Украине? „, — написал священнослужитель.

Шиман рассказал подробности из биографии погибшего героя. Флавий Лянка родился и проживал в Молдове, затем переехал в Европу, служил во французском легионе. Его мать родом из Новоселовки, а также там проживает его бабушка. С началом полномасштабной войны Флавий приехал в Украину и присоединился к Силам обороны.

Реклама

12 сентября 2023 года во время боев в Запорожской области военный пропал без вести. В то время ему было всего 27 лет. В ноябре 2024 года семья получила новость о его гибели. Похоронили героя почти через год — 17 сентября 2025 года.

Что говорят в УПЦ МП

В Одесской епархии УПЦ МП уверяют, что не препятствовали доступу к храму.

В УПЦ МП рассказали, год назад по просьбе родных настоятель храма села Новоселовка совершил заочное отпевание. Когда тело передали семье, священник предложил совершить соборное отпевание в храме и на кладбище. Однако мать погибшего настояла на том, чтобы ее сына отпевал капеллан ПЦУ, а не московский поп.

В Московском патриархате уверяют, что их священник «уважительно принял это решение» и предоставил необходимый инвентарь и доступ к кладбищам и колоколам.

Реклама

«Ворота и калитка храма были открыты. На их видео видно: замок висит сбоку, а не на воротах. Никто не препятствовал доступу», — заявили в епархии.

В УПЦ МП утверждают, что их священник якобы ничего не знал о желании семьи хоронить воина в этом храме.

«Мы подчеркиваем: если бы кто-то из родных или организаторов заранее обратился к настоятелю или благотворительному с просьбой открыть храм, вопрос был бы рассмотрен в диалоге. Но этого не произошло», — добавили в Одесской епархии МП.

Ранее сообщалось, что на Волыни поп из УПЦ МП не разрешил отпеть в храме уже второго воина.