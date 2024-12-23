На Одесщине у 30-летней матери погибли трое маленьких детей – причина трагедии

По предварительной информации, две девочки 3-х и 5-ти лет и их 7-летний брат употребили неизвестное вещество.

В Одесской области погибли трое малолетних детей, которые, вероятно, отравились неизвестным веществом.

Об этом сообщает полиция Одесской области.

Трагедия произошла в Одесском районе. По предварительной информации, две девочки 3-х и 5-ти лет и их 7-летний брат, когда мать занималась домашними делами, употребили неизвестное вещество, от которого им вероятно стало плохо.

30-летняя мать обнаружила детей в тяжелом состоянии и вызвала скорую помощь. Медики диагностировали у детей отравление неизвестным веществом. Они пытались спасти малышей, но попытки были напрасными.

Правоохранители выясняют все обстоятельства смерти детей. На месте работает криминалистическая лаборатория.

По факту гибели троих детей начали расследование по трем статьям Уголовного кодекса:

п. 2 ч. 2 ст. 115 – умышленное убийство с примечанием "несчастный случай";

ст. 166 – злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство;

ч. 1 ст. 321 – незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств.

Ранее сообщалось, что на Прикарпатье мать и трое детей отравились угарным газом.

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