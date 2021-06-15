На одесских пляжах не рекомендуют купаться: что случилось

Специалисты рекомендуют воздержаться от морского купания, чтобы не подцепить инфекций.

На одесских пляжах временно не рекомендуют купаться из-за опасности инфекций.

Об этом сообщили в управлении Госпродпотребслужбы в Одесской области.

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В Одессе 12-13 июня были ливни, а потому большое количество поверхностных вод акватории городских пляжей. Специалисты рекомендуют воздержаться от морского купания, чтобы не подцепить инфекции, которые передаются через воду. В частности, речь идет о холере, тифе, дизентерии, бруцеллезе, сальмонеллезе.

"Это необходимо, чтобы не допустить ухудшения эпидемиологической ситуации в летний период и профилактики заболеваний, передающихся водным путем", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Одессе пдготовку к купальному сезону начали в мае: корпективы внесла погода. Холодный май отсрочил эти работы почти на две недели. Кроме того, подготовку к сезону затормозила отсутствие денег, потому что прошлогодний сезон был провальным из-за карантина.

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